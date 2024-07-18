В МИД заявили, что Киев готовил покушение на Путина при финансировании Запада

Такое заявление на брифинге по текущим вопросам внешней политики сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Обратили внимание на откровения начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова* (внесен в РФ в список экстремистов и террористов). Он 13 июля в интервью украинскому изданию признался в тщетных попытках покушения на президента РФ. Нет сомнения в том, что подобные преступления планировались и финансировались при непосредственном участии англосаксонских хозяев киевского режима», — заявила Захарова.

Официальный представитель МИД добавила, что коллективный Запад «становится соучастником этой преступной деятельности киевского режима».

Также Захарова отметила, что ни один террористический акт против мирного населения со стороны Украины не был осужден странами Запада в их национальном качестве или коллективно, сообщает ТАСС.