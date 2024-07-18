Кремль назвал угрозой присутствие военных кораблей НАТО в Черном море

Концентрированное присутствие натовских кораблей в акватории Черного моря несет определенные угрозы для безопасности России, уверен пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Присутствие кораблей НАТО в Черном море, принимая во внимание и Румынию, и Болгарию, другие прибрежные государства, которые являются членами альянса, конечно, представляет собой, тем более в нынешней ситуации, дополнительные угрозы», — сказал Песков.

Он добавил, что РФ начнет принимать необходимые шаги, чтобы обеспечить свою безопасность со стороны Черного моря, сообщает 360.ru со ссылкой на РИА «Новости».

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