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В МИД России заявили о продлении зерновой сделки в Черном море

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-mid-rossii-zayavili-o-prodlenii-zernovoj-sdelki-v-chernom-more
В МИД России заявили о продлении зерновой сделки в Черном море
Фото smuldur, pixabay.com

Об этом 14 марта сообщил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Александр Грушко. Он отметил, что стороны подтвердили пакетный характер и продлили зерновую сделку на 60 дней.

По словам Грушко, зерновую сделку в Черном море продлили на прежних условиях. Российские власти будут настойчиво добиваться соблюдения всех обязательств в рамках достигнутых соглашений, сообщает RT.

Зерновую сделку между Россией, Украиной, Турцией и ООН заключили в июле прошлого года. В рамках нее из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный беспрепятственно вывозят зерно в совместный координационный центр в Стамбуле.

В рамках соглашения из Украины в Турцию вывезли 24 млн т. зерна. Для этого выполнили более 1,6 тыс. рейсов. До продления срок действия зерновой сделки истекал 18 марта.

Читайте также: Турция приостановила транзит санкционных товаров в Россию. Об этом сообщили представители отечественного бизнеса. По их словам, турецкая таможня внезапно начала блокировать оформление грузов, которые должны были отправиться в Россию через параллельный импорт.

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