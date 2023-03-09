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СМИ: Турция приостановила транзит санкционных товаров в Россию

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/smi-turtsiya-priostanovila-tranzit-sanktsionnyh-tovarov-v-rossiyu
СМИ: Турция приостановила транзит санкционных товаров в Россию
Фото smuldur, pixabay.com

Об этом сообщил представители отечественного бизнеса. По их словам, турецкая таможня внезапно начала блокировать оформление грузов, которые должны были отправиться в Россию через параллельный импорт.

Это стало неожиданностью для участников рынка, которые уже начали искать альтернативные маршруты поставок в РФ санкционных товаров.

«На сегодняшний день система оформления транзиток и экспортных на Россию в Турции не работает», — рассказала коммерческий директор компании Transasia Logistics Валериа Савенкова.

По ее словам, официальных постановлений о приостановке поставок товаров из Турции в Россию по параллельному импорту ждать не стоит. Иначе турецкие власти подтвердят причастность к поставкам санкционной продукции в РФ. Поэтому такая информация будет появляться только на неофициальных каналах.

Некоторые эксперты предположили, что приостановка поставок санкционных товаров из Турции может быть связана с недавним визитом в страну госсекретаря США Энтони Блинкена, сообщает «Коммерсантъ FM».

Читайте также: ноутбуки ушедших брендов начали поставлять в РФ по параллельному импорту. В Россию вернулись устройства известных брендов Asus, HP и Lenovo. Ранее наладить поставки не могли из-за неопределенных перспектив продаж.

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