СМИ: Турция приостановила транзит санкционных товаров в Россию

Об этом сообщил представители отечественного бизнеса. По их словам, турецкая таможня внезапно начала блокировать оформление грузов, которые должны были отправиться в Россию через параллельный импорт.

Это стало неожиданностью для участников рынка, которые уже начали искать альтернативные маршруты поставок в РФ санкционных товаров.

«На сегодняшний день система оформления транзиток и экспортных на Россию в Турции не работает», — рассказала коммерческий директор компании Transasia Logistics Валериа Савенкова.

По ее словам, официальных постановлений о приостановке поставок товаров из Турции в Россию по параллельному импорту ждать не стоит. Иначе турецкие власти подтвердят причастность к поставкам санкционной продукции в РФ. Поэтому такая информация будет появляться только на неофициальных каналах.

Некоторые эксперты предположили, что приостановка поставок санкционных товаров из Турции может быть связана с недавним визитом в страну госсекретаря США Энтони Блинкена, сообщает «Коммерсантъ FM».

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