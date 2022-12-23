Угроза китайским производителям: ноутбуки ушедших брендов начали поставлять в РФ по параллельному импорту

В Россию вернулись устройства известных брендов Asus, HP и Lenovo. Ранее наладить поставки не могли из-за неопределенных перспектив продаж.

Эксперты отмечают, что определить, какие ввезенные модели будут востребованы, было сложно из-за постоянно меняющегося курса валют. К тому же, на ввезенные ноутбуки приходятся дополнительные расходы в виде нанесения кириллицы.

Сейчас ассортимент ноутбуков растет из-за регулярных поставок по параллельному импорту. Начались продажи в фирменных магазинах, при этом компании официально не поставляли устройства в Россию с 24 февраля. Также ассортимент сохраняется у крупных ретейлеров, которые поставляют новые модели «за счет собственных импортных операций». На клавиатурах таких ноутбуков ретейлер сам «гравирует» русский алфавит или предлагает наклейки с кириллицей.

Возобновившаяся продажа техники ведущих мировых брендов может стать проблемой для китайских производителей, считают эксперты. Бренды КНР хотели быстро занять освободившиеся ниши на российском рынке, но теперь им придется скорректировать политику продаж и продвижения. Однако конкуренция пойдет на пользу российскому покупателю, пишут «Известия».

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