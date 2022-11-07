Бренды Giorgio Armani и Yves Saint Laurent возобновят поставки в Россию

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Также возобновить поставки косметической продукции в РФ готовы бренды Lancome и Redken.

В связи с этим Минпромторг запретил параллельный импорт парфюмерии и косметики брендов Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase.

«Да, указанные бренды внесены в исключения, и в отношении них невозможен параллельный импорт. Это стало возможным благодаря готовности компаний возобновить поставки своей продукции в Россию», — сообщили в министерстве.

Запрет вступит в силу через три месяца. Те, кто приобрел продукцию через параллельный импорт, успеют ввезти ее на территорию РФ, сообщает РИА «Новости».

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