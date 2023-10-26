В МФЦ может появиться возможность регистрации цифровых браков и разводов

С соответствующим предложением выступило Министерство юстиции РФ. Многофункциональные центры по всей стране могут наделить полномочиями для государственной регистрации заключения и расторжения браков. Проект федерального закона уже разместили на портале для общественного обсуждения.

«Регистрация брака в МФЦ будет возможна, если оба заявителя являются гражданами России и не состояли ранее в браке, либо предыдущий брак был расторгнут на территории России», — говорится в сообщении пресс-службы Минюста РФ.

Предлагается дать возможность многофункциональным центрам регистрировать расторжения браков, заключенных в российских ЗАГСах.

Кроме того, россияне смогут получать в МФЦ повторные свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния в тех случаях, когда не требуется вносить изменения в запись акта.

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