Отделения почты и МФЦ могут разместить на пустующих местах в торговых центрах в России
Массово размещать многофункциональные центры и отделения почты предложил Минпромторг из-за ухудшения финансовых показателей торговых центров.
Благодаря такой мере почта и МФЦ получат больше доступных предложений по аренде, а моллы — приток посетителей и повышение доходности.
По словам экспертов, сейчас в торговых центрах по России пустует несколько миллионов квадратных метров — примерно 14% площадей. При этом количество могло и вырасти, если бы владельцы ТЦ не давали арендатором скидки. В 2019 году свободные площади составляли около 4,1%.
Первая волна падения трафика посещаемости появилась во время пандемии, вторая — в связи с санкциями и уходом популярных западных брендов в 2022 году.
Кроме того, открытие МФЦ и почты сможет создать среду для удовлетворения всех потребностей посетителей — они предлагают дополнительный сервис, чем и дадут возможности роста трафика, пишут «Известия».
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