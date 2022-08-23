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В Мезмае спасатели более 16 часов ищут ушедшего в лес 85-летнего пенсионера

Происшествия
23.08.2022 12:10
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-mezmae-spasateli-bolee-16-chasov-ishhut-ushedshego-v-les-85-letnego-pensionera
В Мезмае спасатели более 16 часов ищут ушедшего в лес 85-летнего пенсионера
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Житель станицы Темнолесской под Мезмаем Апшеронского района ушел из дома вечером 22 августа. До настоящего времени его местонахождение неизвестно. Родственники 85-летнего мужчины полагают, что он направился по знакомому маршруту в лес.

Поиски начались 22 августа в 19:55. В них участвуют сотрудники Апшеронского пожарно-спасательного гарнизона ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, Адыгейского пожарно-спасательного гарнизона, «Кубань СПАС», «Лиза Алерт», работники администрации Апшеронского района, полицейские, казаки и местные жители.

В общей сложности в работах принимают участие 88 человек и 15 единиц техники. На месте развернули межведомственный оперативный штаб. Ситуация находится под контролем ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Сообщается, что поиски вели в 20-километровой зоне. В настоящее время спасатели работают в северо-восточном направлении в 3-4 км от поселка Мезмай, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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