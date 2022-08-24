В Мезмае более 100 человек вторые сутки ищут пропавшего 85-летнего пенсионера

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Пожилой житель станицы Темнолесской Апшеронского района 22 августа ушел из дома и не вернулся.

Родственники 85-летнего мужчины уверены, что он пошел в лес по знакомому маршруту. Его начали искать 22 августа в 19:55. Поиски вели в 20-километровой зоне, в том числе в 3-4 км от поселка Мезмай.

Вечером 23 августа с наступление темноты поиски пропавшего пенсионера приостановили. А 24 августа с 6:00 снова продолжили, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Всего в поисковой операции принимают участие 105 человек и 20 единиц техники. Спасатели и волонтеры обследовали 17 кв. метров лесной зоны.

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