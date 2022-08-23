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В горах Сочи заблудились двое туристов из Ульяновска

Общество
23.08.2022 14:31
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gorah-sochi-zabludilis-dvoe-turistov-iz-ulyanovska
В горах Сочи заблудились двое туристов из Ульяновска
Фото пресс-службы ЮРПСО МЧС России

Вечером 22 августа 26-летний парень и его 25-летняя девушка отправились по горной тропе от Агурских водопадов к башне на горе Ахун.

Они заблудились в районе слияния рек Агура и Агурчик и не смогли самостоятельно вернуться. В горах уже смеркалось, поэтому они обратились за помощью к спасателям.

Прибывшие на место спасатели обнаружили заблудившихся молодых людей в лесу и вывели к статуте Прометея, а оттуда на внедорожниках вывезли в город.

Медицинская помощь туристам не потребовалась. Известно, что они приехали на отдых в Сочи из Ульяновска, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

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