В горах Сочи заблудились двое туристов из Ульяновска

Фото пресс-службы ЮРПСО МЧС России

Вечером 22 августа 26-летний парень и его 25-летняя девушка отправились по горной тропе от Агурских водопадов к башне на горе Ахун.

Они заблудились в районе слияния рек Агура и Агурчик и не смогли самостоятельно вернуться. В горах уже смеркалось, поэтому они обратились за помощью к спасателям.

Прибывшие на место спасатели обнаружили заблудившихся молодых людей в лесу и вывели к статуте Прометея, а оттуда на внедорожниках вывезли в город.

Медицинская помощь туристам не потребовалась. Известно, что они приехали на отдых в Сочи из Ульяновска, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

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