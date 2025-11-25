В межсезонье 18 зимних пляжей обустроили на побережье Геленджика

Зимние пляжи, концерты и ярмарки с дегустацией. Геленджик остается популярным местом отдыха даже в межсезонье. Город предлагает разные форматы для туристов — от фестивалей, спортивных и культурных мероприятий, до мастер-классов и молодежных квестов.



В межсезонье на побережье курорта обустроили 18 зимних пляжей. Удобные зоны для отдыха оснастили мягкими пуфиками, качелями, скамейками и лежаками. Каждые выходные на центральных пляжах города и во внутригородских округах выступают творческие коллективы курорта, проходят мастер-классы, турниры по пляжному футболу и волейболу, спортивные разминки, квесты для молодежи и заплывы клуба любителей зимнего купания. Такие пляжи стали любимым местом отдыха как для туристов, так и местных жителей.

— Я из Красноярска. Погода отличная, все замечательно. Желаю всей России жить в Геленджике и приходить на такие концерты.

В межсезонье Геленджик предлагает самый разнообразный отдых: особенной популярностью сейчас пользуется гастротуризм — дегустация хамсы на ярмарке выходного дня. Местный предприниматель представил вниманию любителей морепродуктов малосоленую рыбу и рассказал, как определить ее свежесть.

«Смотрите на состояние жабр, если они красноватые, с кровью, то рыбка свежая», — говорит предприниматель Сергей Кравченко.

Предприниматель представил 20 кг ароматной хамсы. Для гостей организаторы подготовили несколько сотен бутербродов.

«Хамса неповторима своими вкусовыми качествами, особенно малосольная — это сказка, а не рыба», — рассказывает Кравченко.

Рядом с местом дегустации с народными песнями и танцами на живописной Платановой аллее прошла выставка декоративно-прикладного творчества.

— Мы из Ростова приехали. Увидели, что погода хорошая в Геленджике, а тут еще и такой праздник.

— Приехали с мужем на три месяца. Гуляем, люди добрые, погода необыкновенная, все время мероприятия, все время радость.

Для любителей активного отдыха Геленджик предлагает разнообразные маршруты для пеших и велосипедных прогулок. В 2024 году был открыт терренкур «Маркотх». Расположен он на склоне Маркотхского хребта в районе канатной дороги.

