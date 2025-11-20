Геленджик с начала 2025 года посетили более 4 млн туристов

На курорте сохраняется высокий уровень бронирования гостиниц на зимние месяцы.

Об этом 20 ноября рассказал мэр курорта Алексей Богодистов. По его словам, в первой половине ноября в город приехали около 52 тыс. человек.

«В Геленджике тепло и комфортно, курорт сохраняет устойчивую динамику туристического потока. Коллеги из управления курортами и туризмом доложили, что на сегодняшнюю дату на территории города и округов отдохнуло более 4 млн гостей — 4 млн 168 тыс. человек. Несмотря на небольшое снижение турпотока в июне, сейчас отрасль показывает высокий уровень загрузки», — отметил Богодистов в своем Telegram-канале.

По данным служб бронирования, уровень загрузки отелей стабилен. В ноябре он составляет 63%, на декабрь — 40%, на январь 2026 года — 30%.

«Реклама объектов и событий, украшение города, лояльная ценовая политика — делаем все возможное, чтобы Геленджик был интересен туристам круглый год», — добавил глава города.

Подпишись, здесь всегда интересно.