В Международном паралимпийском комитете приостановили членство Паралимпийского комитета РФ

В Международном паралимпийском комитете приостановили членство Паралимпийского комитета РФ

Решение приостановить членство Паралимпийского комитета России Международный паралимпийский комитет (IPC) принял на внеочередной генеральной ассамблее в Берлине.

Президент Паралимпийского комитета РФ Павел Рожков участвовал в заседании в режиме видеосвязи.

«В связи с приостановкой Россия теряет все права членства с учетом права на апелляцию. Если какая-либо апелляция не будет удовлетворена, только Генеральная ассамблея может отменить приостановку. Следующая Генеральная ассамблея, вероятно, состоится в четвертом квартале 2023 года», — сообщила пресс-служба комитета.

За приостановление членства России высказались 64 делегата. Против были 39 человек, еще 16 делегатов воздержались, сообщает RT.

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