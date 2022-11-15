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Эксперт объяснил, для чего делегация России едет на открытие ЧМ по футболу

Спорт
15.11.2022 16:11
Ссылка https://kuban24.tv/item/ekspert-obyasnil-dlya-chego-delegatsiya-rossii-edet-na-otkrytie-chm-po-futbolu
Эксперт объяснил, для чего делегация России едет на открытие ЧМ по футболу
Фото Balkis Press/ABACA

Россия не участвует в Чемпионате мира по футболу — 2022, но делегация страны планирует присутствовать на церемонии открытия в Катаре. Сообщается, что делегацию возглавит помощник президента, первый вице-президент Олимпийского комитета России Игорь Левитин.

О причинах отправлять делегацию на чемпионат мира, в котором не участвует РФ, рассказал спортивный журналист, комментатор Александр Кузмак.

Он предполагает две возможные причины. Одна из них — экономические отношения России и Катара.

«У стран есть большое количество экономических вопросов. Но на сегодняшний день подобного рода информации нет в открытых источниках», — сказал Кузмак.

Вторая причина, по его мнению, может касаться отношений России и ФИФА. Журналист полагает, что присутствие делегации из РФ на церемонии открытия чемпионата мира может говорить о том, что отношения начинают теплеть.

«В подтверждении этой версии может говорить тот факт, что ФИФА недавно разрешила провести товарищеский матч между командами России и Таджикистана. Вполне возможно, что наметилось некое потепление. Пока рано говорить о конкретных целях, но это, наверное, позитивное событие. Даже если учесть, что по политическим причинам Россия не участвует в самом турнире», — цитирует Кузмака радио Sputnik.

Церемония открытия мундиаля пройдет 20 ноября. Она начнется в 18:00 по Москве — за час до дебютного матча турнира, в котором встретятся Катар и Эквадор.

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