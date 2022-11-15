Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Матвей Сафонов не примет участие в матче со сборной Таджикистана из-за травмы

Спорт
15.11.2022 13:27
Ссылка https://kuban24.tv/item/matvej-safonov-ne-primet-uchastie-v-matche-so-sbornoj-tadzhikistana-iz-za-travmy
Матвей Сафонов не примет участие в матче со сборной Таджикистана из-за травмы
Матвей Сафонов. Фото пресс-службы ФК «Краснодар»

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов покинул базу сборной России в Новогорске и отправился в расположение клуба для дальнейшего восстановления.

«В матче РПЛ с «Оренбургом» Матвей получил небольшое повреждение в области плечевого пояса. Тренерский и медицинский штабы сборной решили не рисковать здоровьем футболиста», — цитирует старшего врача сборной России Владимира Хайтина пресс-служба РФС.

Сборная России проведет товарищеский матч против Таджикистана 17 ноября в 18:00 в Душанбе на Центральном республиканском стадионе.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», футболисты «Краснодара» и «Сочи» вошли в состав сборной России.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Анапе ранивший ножом двоих полицейских мужчина стрелял в следователя
В Анапе ранивший ножом двоих полицейских мужчина стрелял в следователя
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Монтаж всех пролетов нового Яблоновского моста между Краснодаром и Адыгеей завершили
Монтаж всех пролетов нового Яблоновского моста между Краснодаром и Адыгеей завершили
Комфорт и масштаб: в мае 2023 на курорте Miracleon в Анапе появятся четыре новых отеля
Комфорт и масштаб: в мае 2023 на курорте Miracleon в Анапе появятся четыре новых отеля
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Премьера «Дон Кихота» в Краснодарском краевом театре кукол. Фоторепортаж
  2. В Краснодаре в трамвае стало плохо пассажиру, он скончался
  3. В Краснодаре на 10 лет посадили мужчину, который облил бензином собутыльника и заживо поджег
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. Когда троллейбус придет в «Немецкую деревню» и в «Губернский»
  6. Мэр Краснодара раскритиковал затягивание процесса проектирования приюта для собак
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях