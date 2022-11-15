Матвей Сафонов не примет участие в матче со сборной Таджикистана из-за травмы

Матвей Сафонов. Фото пресс-службы ФК «Краснодар»

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов покинул базу сборной России в Новогорске и отправился в расположение клуба для дальнейшего восстановления.

«В матче РПЛ с «Оренбургом» Матвей получил небольшое повреждение в области плечевого пояса. Тренерский и медицинский штабы сборной решили не рисковать здоровьем футболиста», — цитирует старшего врача сборной России Владимира Хайтина пресс-служба РФС.

Сборная России проведет товарищеский матч против Таджикистана 17 ноября в 18:00 в Душанбе на Центральном республиканском стадионе.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», футболисты «Краснодара» и «Сочи» вошли в состав сборной России.