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Футболисты «Краснодара» и «Сочи» вошли в расширенный состав сборной России

Спорт
03.11.2022 20:06
Ссылка https://kuban24.tv/item/futbolisty-krasnodara-i-sochi-voshli-v-rasshirennyj-sostav-sbornoj-rossii
Футболисты «Краснодара» и «Сочи» вошли в расширенный состав сборной России
Матвей Сафонов. Фото fckrasnodar.ru

Тренерский штаб национальной сборной по футболу вечером 3 ноября огласил расширенный список игроков на ноябрьские сборы. В него вошли 37 футболистов.

В расширенном списке оказались футболисты «Краснодара» — Матвей Сафонов, Ильзат Ахметов, Никита Кривцов и «Сочи» — Артем Макарчук.

Сборная России планирует 17 ноября в 18:00 провести товарищеский матч против Таджикистана в Душанбе на Центральном республиканском стадионе.

Читайте также: сборная России по футболу 24 сентября обыграла Киргизию в товарищеском матче.

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