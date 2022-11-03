Футболисты «Краснодара» и «Сочи» вошли в расширенный состав сборной России
Спорт
03.11.2022 20:06
Тренерский штаб национальной сборной по футболу вечером 3 ноября огласил расширенный список игроков на ноябрьские сборы. В него вошли 37 футболистов.
В расширенном списке оказались футболисты «Краснодара» — Матвей Сафонов, Ильзат Ахметов, Никита Кривцов и «Сочи» — Артем Макарчук.
Сборная России планирует 17 ноября в 18:00 провести товарищеский матч против Таджикистана в Душанбе на Центральном республиканском стадионе.
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