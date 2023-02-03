В мессенджерах рассылают информацию о черной «Приоре», открывшей охоту на детей под Краснодаром
Сообщения о том, что неизвестные мужчины на черном автомобиле марки «Приора» периодически пристают к возвращающимся из школы детям с предложениями подвезти, распространились в соцсетях 3 февраля.
По словам обеспокоенных родителей, несколько таких случаев произошло в окрестностях поселков Знаменский, Пригородный и Новознаменский. Они утверждают, что в автомобиле находились трое мужчин в медицинских масках.
Также в распространяемых сообщениях говорится, что в двух случаях детей пытались усадить в машину силой, но школьникам удалось вырваться и убежать.
Интернет-портал «Кубань 24» обратился за комментарием в полицию краевого центра. В УМВД России по Краснодару сообщили, что никаких заявлений правоохранителям по этому поводу не поступало.
Редакция интернет-портала «Кубань 24» призывает не поддаваться панике, проверять информацию из мессенджеров в официальных источниках и обращаться в правоохранительные органы.
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