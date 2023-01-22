Мужчина избил девушку из-за неформальной прически на улице в Краснодаре. Видео
Инцидент произошел 20 января на улице Ставропольской. В его обстоятельствах разбираются полицейские.
Девушка рассказала в соцсетях, что в тот день они с подругой гуляли. Проходящий мимо мужчина сделал подруге замечание из-за ее неформальной прически. По его словам, она напугала его. Девушки ответили прохожему и прошли мимо.
Однако мужчина оскорбился их ответом, подбежал к девушке с ирокезом и начал избивать ее руками. Он повалил девушку на землю и грубо оттолкнул ее подругу. Находившиеся рядом мужчины подбежали к агрессивному мужчине и оттащили его от девушек.
После нападения мужчины у девушек остались побои. Они обратились с заявлением в полицию.
«По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства инцидента», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» врио начальника пресс-службы УМВД России по Краснодару Алена Вознюк.
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