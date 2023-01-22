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В Усть-Лабинске ищут женщину, которая напала на охранника Дома культуры

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-ust-labinske-ishhut-zhenshhinu-kotoraya-napala-na-ohrannika-doma-kultury
В Усть-Лабинске ищут женщину, которая напала на охранника Дома культуры
Фото пресс-службы администрации Усть-Лабинска

Инцидент произошел 21 января. Нарушительницу ищут сотрудники полиции.

В тот день неизвестная женщина зашла в городской Дом культуры, проигнорировала просьбу охранника остановиться и пошла в актовый зал. Охранник вызвал полицию и попросил женщину дождаться приезда правоохранителей. Однако посетительница ответила охраннику в грубой форме и применила к нему физическую силу.

В связи с этим охранник подал заявление в местный отдел полиции. Сотрудники ОМВД по Усть-Лабинскому району устанавливают личность и местонахождение женщины и просят всех, кто знает что-либо о ней, рассказать об этом по телефонам: 8(86135) 4-11-82 или 102, сообщает пресс-служба администрации Усть-Лабинска.

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