В Усть-Лабинске ищут женщину, которая напала на охранника Дома культуры

Инцидент произошел 21 января. Нарушительницу ищут сотрудники полиции.

В тот день неизвестная женщина зашла в городской Дом культуры, проигнорировала просьбу охранника остановиться и пошла в актовый зал. Охранник вызвал полицию и попросил женщину дождаться приезда правоохранителей. Однако посетительница ответила охраннику в грубой форме и применила к нему физическую силу.

В связи с этим охранник подал заявление в местный отдел полиции. Сотрудники ОМВД по Усть-Лабинскому району устанавливают личность и местонахождение женщины и просят всех, кто знает что-либо о ней, рассказать об этом по телефонам: 8(86135) 4-11-82 или 102, сообщает пресс-служба администрации Усть-Лабинска.

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