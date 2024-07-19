В мэрии Сочи опровергли сообщения о дефиците бензина на автозаправках курорта

В соцсетях появилась информация, что из-за повышенного турпотока топливо самых популярных марок закончилось на АЗС в Лазаревском районе. Власти курорта проверили эту информацию.

Комиссия администрации Сочи отправилась выяснять, почему нет бензина. Сначала заехали на одну из автозаправочных станций в Лазаревском районе.

«На АЗС есть топливо – 92. Остальные виды топлива уже в пути. Нефтебаза работает в штатном режиме. Единственное, что на федеральной трассе очень большие пробки», ― говорит управляющая АЗС Наталья Белозерова.

На АЗС объяснили, что дефицит 95-го бензина и дизеля на заправке в Дагомысе был утром. Тогда ждали подвоза топлива из Краснодара.

«В пробках стоят, бензовоз ждет нас уже второй. Один сливается, другой на подходе», ― рассказывает Белозерова.

Процесс заполнения резервуаров довольно быстрый. В течение часа водители смогут спокойно заправиться.

Водители сообщали, что дефицит бензина в Лазаревском районе был также на АЗС «Лукойла», «Роснефти» и ТНК. Одну из станций также посетила комиссия, бензин сюда привозят из Адлера.

«Топливо на нефтебазе присутствует в полном объеме. Есть небольшие проблемы с логистикой в связи с увеличением потока клиентов. В связи с большими пробками физически не успевает бензовоз довести топливо», ― отмечает управляющий АЗС Александр Лолуа.

Управляющий рассказал, как часто бывают простои с топливом из-за пробок.

«Это мы в первый раз остановились, топлива всегда хватает, бензовозы приходят два-три раза в день. Если вдруг логистика подводит, тогда может произойти такое, как произошло сейчас. Машина уже на подъезде. Прогрузилась информация, что подъезжает, везет топливо в полном объеме», ― объясняет он.

О дефиците бензина многие водители и не слышали.

― Всегда бензин есть. Не попадала ни разу, чтобы не было. Едем из Москвы сутки. В Джубге и Туапсе был бензин.

― Ехали по М-4 ― бензин был везде. Очень хорошая трасса и кафе, и еда, и бензин ― все было хорошо.

Городской департамент курортов, туризма и потребительской сферы Сочи просит водителей сообщать об отсутствии топлива, чтобы продолжать мониторинг. Однако сейчас дефицит топлива не выявлен, топливные резервуары заполнены на 95%, сообщили в мэрии Сочи.

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