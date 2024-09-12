В мэрии показали эскизы 10 граффити, которые украсят многоэтажки Краснодара

В краевом центре с 14 сентября стартует крупнейший в ЮФО фестиваль уличного искусства «Краснодар. Яркий».

Участниками мероприятия, посвященного Дню города, станут известные уличные художники из разных уголков России, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Ярославля.

1 / 8

Также свои работы представят краснодарские мастера стрит-арта Георгий Куринов, Артем Андрианов, Анатолий Кутырев и Роман Филиппов.

Эскизы муралов, которые станут подарком к 231-летию города, уже можно оценить в соцсетях.

На протяжении двух недель художники будут воплощать рисунки в жизнь на фасадах краснодарских многоэтажек Московского микрорайона, сообщает официальный Telegram-канал управления по делам молодежи Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», фестиваль уличного искусства «Краснодар. Яркий» пройдет с 14 по 28 сентября.