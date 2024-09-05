Десять художников со всей России украсят многоэтажки Краснодара в конце сентября

В краевой столице с 14 по 28 сентября проведут крупнейший в Южном федеральном округе фестиваль уличного искусства «Краснодар. Яркий».

На мероприятие в честь Дня города пригласили 10 художников из разных уголков страны, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Щелково и Ярославля. Также в фестивале примут участие краснодарские мастера.

В качестве подарка для жителей Краснодара к 231-летию города художники создадут муралы на фасадах многоэтажек Московского микрорайона. Сейчас завершается подготовка к финальному этапу фестиваля.

Уже анонсировали участие таких известных мастеров стрит-арта, как Георгий Куринов и Александр Абросимов. С их работами можно ознакомиться по ссылке.

Муралы для города художники подготовили, опираясь на культуру краевой столицы и всего региона. Подробную информацию обо всех этапах фестиваля можно также найти в соцсетях, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Анапе открыли мурал с портретом поэтессы Анны Ахматовой.