В мэрии Новороссийска рассказали о кошках, якобы запертых в подвале многоэтажки

Спор разгорелся между жильцами многоэтажки на улице Свердлова из-за уличных кошек.

По словам активистов, кто-то закрыл единственный продух подвала, из-за чего кошки оказались в ловушке — спасти животных нет возможности, поскольку доступ в подвал запрещен. Местные жители обратились за помощью в управляющую компанию и администрацию. Они отмечают, что в случае, если животные погибнут в подвале, это будет жестоким обращением.

В управлении городского хозяйства Новороссийска подробно рассказали о решении проблемы с закрытым подвалом. По публикациям в СМИ управляющая организация неоднократно проверяла наличие животных в подвале, но информация не подтверждалась — акты об отсутствии кошек составляли 13 и 17 марта.

Кроме того, чтобы проконтролировать работу УК, управление самостоятельно проверило подвал 26 марта около 20:00 — животных не было, а все продухи и другие отверстия были закрыты. Жильцы дома при этом подтвердили, что никаких посторонних звуков из подвала не было.

Однако активисты снова сообщили о жестоком обращении с животными, в связи с чем 29 марта провели встречу с жителями дома. Они факт нахождения кошек и жестокого обращения с ними не подтвердили.

«Текущее техническое состояние дома и закрытые продухи не позволяют без постороннего вмешательства животным проникать в подвальные помещения. Высказано мнение, что под предлогом защиты животных, посторонние граждане, не проживающие в этом доме, пытаются получить доступ в технические подполья. Таким образом, доказательства жестокого обращения с животными в данном случае не подтвердились», — сообщает управление городского хозяйства Новороссийска.

Ситуацию с кошками в подвале многоэтажки также прокомментировал начальник службы спасения Новороссийска Алексей Одеров. По его словам, спасатели уже несколько раз выезжали на этот адрес по сообщениям активистов.

«Постоянные склоки между жильцами данного дома, честно говоря, и нам уже надоели. Последний раз на этом адресе мы были в середине марта, спускались в подвал вместе с полицией. Котов и кошек мы там не обнаружили, зато при детальном обследовании подвала обнаружили лаз рядом с теплотрассой, которая выходит в котельную. Спасатели опросили оператора котельной — он подтвердил, что коты ходят и выходят в подвал и обратно нормально. Причин для паники по поводу жизни котов нет», — написал Алексей Одеров в комментариях к обсуждению проблемы с животными.

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