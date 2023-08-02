В мэрии Новороссийска призвали местных жителей экономить воду из-за ее нехватки

Дефицит вызван перенаселением города в период высокого туристического сезона, а также традиционным поливом питьевой водой огородов и садов.

В настоящий момент специалисты муниципального Водоканала наполняют резервуары чистой водой и регулируют ее подачу. Также они проводят мониторинг возможных утечек в водопроводных трубах Новороссийска.

«В связи с предельной загруженностью водозаборов, МУП «Водоканал города Новороссийска» убедительно просит жителей ограничить использование питьевой воды для полива огородов и зеленых насаждений, так как неконтролируемый полив личных участков лишает других жителей возможности использования воды в своих нуждах», — пишет пресс-служба МУП «Водоканал города Новороссийска» в Telegram.

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