Из-за прорыва на водопроводе лестница в одном их жилых комплексов Новороссийска превратилась в водопад

Коммунальная авария произошла утром 5 июля.

Местные жители опубликовали в соцсетях видеозапись, на которой запечатлены последствия аварии на водопроводе. На кадрах видно, что подтоплена парковка, и вода потоком идет по лестнице.

По данным МУП «Водоканал города Новороссийска», в аварийно-диспетчерскую службу поступила заявка об утечке на улице Мурата Ахеджака, 3.

В связи с этим было произведено технологическое отключение водоснабжения на группу домов компании «ПИК» до окончания аварийно-восстановительных работ.

Время окончания ремонтных работ уточняется, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал города Новороссийска» в Telegram.

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