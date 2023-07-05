Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Из-за прорыва на водопроводе лестница в одном их жилых комплексов Новороссийска превратилась в водопад

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-proryva-na-vodoprovode-lestnitsa-v-odnom-ih-zhilyh-kompleksov-novorossijska-prevratilas-v-vodopad
Из-за прорыва на водопроводе лестница в одном их жилых комплексов Новороссийска превратилась в водопад
Фото t.me/NR_novosti

Коммунальная авария произошла утром 5 июля.

Местные жители опубликовали в соцсетях видеозапись, на которой запечатлены последствия аварии на водопроводе. На кадрах видно, что подтоплена парковка, и вода потоком идет по лестнице.

По данным МУП «Водоканал города Новороссийска», в аварийно-диспетчерскую службу поступила заявка об утечке на улице Мурата Ахеджака, 3.

В связи с этим было произведено технологическое отключение водоснабжения на группу домов компании «ПИК» до окончания аварийно-восстановительных работ.

Время окончания ремонтных работ уточняется, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал города Новороссийска» в Telegram.

Читайте также: в Краснодаре из-за утечки на трубопроводе на Славянской без воды остались 9 домов.

Статьи
Гормон стресса: что такое кортизол и на что он влияет
Гормон стресса: что такое кортизол и на что он влияет
Какой сегодня праздник: что отмечают 5 июля
Какой сегодня праздник: что отмечают 5 июля
Топ-10 продуктов, богатых омегой-3
Топ-10 продуктов, богатых омегой-3
Питание и привычный сон: терапевт дала советы, как адаптироваться к смене часовых поясов
Питание и привычный сон: терапевт дала советы, как адаптироваться к смене часовых поясов
День семьи, любви и верности: история праздника и традиции
День семьи, любви и верности: история праздника и традиции
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях