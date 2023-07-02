В Краснодаре из-за утечки на трубопроводе на Славянской без воды остались 9 домов
Происшествия
02.07.2023 08:19
Утром 2 июля около 7:30 в Прикубанском округе Краснодара произошло аварийное отключение холодного водоснабжения.
В результате утечки на подземном трубопроводе по адресу Славянская, 77, без воды остались жилые дома на улице Темрюкской.
В зону аварийного отключения попали попали адреса: Темрюкская, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74.
Аварийно-восстановительные работы уже ведутся, сообщает ЕДДС Краснодара.
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