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В Краснодаре из-за утечки на трубопроводе на Славянской без воды остались 9 домов

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-iz-za-utechki-na-truboprovode-na-slavyanskoj-bez-vody-ostalis-9-domov
В Краснодаре из-за утечки на трубопроводе на Славянской без воды остались 9 домов
Фото пресс-службы администрации Сочи

Утром 2 июля около 7:30 в Прикубанском округе Краснодара произошло аварийное отключение холодного водоснабжения.

В результате утечки на подземном трубопроводе по адресу Славянская, 77, без воды остались жилые дома на улице Темрюкской.

В зону аварийного отключения попали попали адреса: Темрюкская, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74.

Аварийно-восстановительные работы уже ведутся, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: в Северском районе из-за износа сетей происходят перебои с водоснабжением.

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