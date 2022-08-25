В мэрии Краснодара заявили о сокращении очереди в детские сады

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

С 2019 года очередь в дошкольные образовательные учреждения Краснодара снижается в среднем на 1 тыс. человек.

По словам директора департамента образования Алексея Некрасова, это стало возможным во многом благодаря значительным объемам строительства детсадов и новым градостроительным нормативам.

Он также отметил, что пока темпы снижения очереди — минимальные. Это связано с тем, что люди, переезжающие в Краснодар, сразу подают документы на получение места в детском саду. Кроме того, часто детей записывают в детский сад уже с рождения, поэтому очередь фактически будет всегда.

С 2019 года в городе построили 15 детсадов, рассчитанных в общей сложности на 3,5 тыс. мест.

В настоящее время детские сады Краснодара посещают порядка 65 тыс. детей.

Сейчас в городе сейчас одновременно строится 46 социальных объектов. Детсады составляют их большую часть. В разных районах города сейчас строят 30 детских садов, рассчитанных на 7,7 тыс. мест. Все объекты планируют ввести в эксплуатацию в 2023 — 2024 годах, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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