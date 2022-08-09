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В Краснодаре на улице Героя Владислава Посадского построят детский сад на 180 мест

Общество
09.08.2022 11:44
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-na-ulitse-geroya-vladislava-posadskogo-postroyat-detskij-sad-na-180-mest
В Краснодаре на улице Героя Владислава Посадского построят детский сад на 180 мест
Фото t.me/alekseenko_krd

Глава краевой столицы Андрей Алексеенко 9 августа сообщил, что уже выдано разрешение на строительство дошкольного учреждения. Застройщик планирует начать работы в августе.

Новый сад строят для жителей многоквартирных домов в границах улиц Героев Разведчиков и Героя Владислава Посадского. По словам главы города, закончить строительство планируют в 2023 году.

«Обеспечение быстро развивающихся территорий города социальными объектами — одна из приоритетных задач, которую на протяжении последних лет ставит губернатор Вениамин Кондратьев», — написал мэр Краснодара в Telegram.

В новом детсаду организуют группы для детей раннего возраста, а также старшие подготовительные для детей 6–7 лет.

Всего в Краснодаре одновременно строят 12 школ и 27 детсадов, один спорткомплекс и два объекта здравоохранения — всего 42 соцобъекта. Их все введут в эксплуатацию в 2023–2024 годах.

Читайте также: в северной части Краснодара построят еще один детский сад на 350 мест.

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