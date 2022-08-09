В Краснодаре на улице Героя Владислава Посадского построят детский сад на 180 мест

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Глава краевой столицы Андрей Алексеенко 9 августа сообщил, что уже выдано разрешение на строительство дошкольного учреждения. Застройщик планирует начать работы в августе.

Новый сад строят для жителей многоквартирных домов в границах улиц Героев Разведчиков и Героя Владислава Посадского. По словам главы города, закончить строительство планируют в 2023 году.

«Обеспечение быстро развивающихся территорий города социальными объектами — одна из приоритетных задач, которую на протяжении последних лет ставит губернатор Вениамин Кондратьев», — написал мэр Краснодара в Telegram.

В новом детсаду организуют группы для детей раннего возраста, а также старшие подготовительные для детей 6–7 лет.

Всего в Краснодаре одновременно строят 12 школ и 27 детсадов, один спорткомплекс и два объекта здравоохранения — всего 42 соцобъекта. Их все введут в эксплуатацию в 2023–2024 годах.

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