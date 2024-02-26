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В мэрии Краснодара рассказали об открытии сезона фонтанов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-merii-krasnodara-rasskazali-ob-otkrytii-sezona-fontanov
В мэрии Краснодара рассказали об открытии сезона фонтанов
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Точная дата запуска городских фонтанов в краевом центре станет известна в апреле.

Специалисты подготовят фонтаны к рабочему сезону: очистят чаши, отрегулируют высоту струй и проверят инженерные системы. Они осмотрят каждый из 14 муниципальных фонтанов, сообщает «Ъ-Кубань» со ссылкой на пресс-службу мэрии Краснодара.

В 2023 году сезон фонтанов в краевой столице стартовал 24 апреля, а завершился 5 ноября.

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