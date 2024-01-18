Мэр Краснодара рассказал про метро и открытие улицы Красной для пешеходов

Глава краевой столицы Евгений Наумов 18 января провел встречу с сотрудниками городских СМИ.

Мэр сказал, что пока неизвестно, когда улица Красная снова станет полностью пешеходной в выходные дни. По его словам, сейчас в этом нет необходимости и предложил жителям и гостям Краснодара обратить внимание на прогулочную зону улицы Красной между Буденного и Офицерской.

Глава города также рассказал о строительстве метро в Краснодаре. Он напомнил, что сейчас одна из московских компаний занимается предпроектной проработкой. После этого будут решать вопрос с финансированием проекта. Наумов уточнил, что метро в Краснодаре могут построить в рамках концессионного соглашения, сообщает «Ъ-Кубань».

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