Кондратьев: мы не оставляем идею строительства метро в Краснодаре

Об этом губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил во время «Прямой линии» 4 декабря.

Глава региона напомнил, что сейчас в краевой столице живет около 1,6 млн человек. Город каждый год продолжает расти.

«Мы не оставляем идею строительства метро. Неоднократно поднимал эту тему в рамках встреч по другим проектам с организациями, которые прокладывают метро в городах», — сказал Кондратьев

Губернатор уточнил, что одна из отечественных компаний с большим опытом решила попробовать построить метро в Краснодаре. Первые шаги для этого уже сделали — проект строительства находится на стадии прохождения государственной экспертизы.

Кондратьев добавил, что если проект метро в краевой столице признают реализуемым, власти региона приступят к строительству, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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