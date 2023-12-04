Кондратьев: дороги на Кубани не должны быть полосой препятствий

Жительница Северского района 4 декабря обратилась на «Прямую линию» Вениамина Кондратьева с просьбой отремонтировать дорогу к детскому саду № 4 в станице Северской.

По словам многодетной матери, дорога к детскому саду не оборудована, путь по ней больше напоминает «прохождение квеста».

Вениамин Кондратьев отметил, что дорожный фонд на Кубани в этом году составил 60 млрд рублей.

«Дороги не должны быть полосой препятствий. Отремонтировали 750 км дорог и 9 мостов. Это важно. Не может быть так, что где-то густо, а где-то пусто. Как довели до такого состояния обычную дорогу в станице?» — сказал губернатор.

Глава Северского района Андрей Дорошевский рассказал о том, что сейчас готовят смету для ремонта дороги. Работы проведут за счет местного бюджета в следующем году.

Вениамин Кондратьев поручил главам муниципалитетов провести инвентаризацию дорог и там, где это необходимо, сделать ямочный ремонт, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: Дом культуры в станице Некрасовской отремонтируют по госпрограмме. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев во время «Прямой линии».