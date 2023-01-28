В мэрии Краснодара рассказали, кому можно бесплатно пользоваться городскими парковками
В Краснодаре расширили перечень льготных категорий, которые смогут бесплатно пользоваться платными муниципальными парковками.
Оставить машину на городской парковке бесплатно смогут Герои Труда Кубани, многодетные семьи, специалисты, работающие в сфере обеспечения спецсвязи, а также владельцы электро- и гибридных автомобилей.
Для получения льготы нужно предоставить документы, подтверждающие статус. В настоящее время в Краснодаре разрабатывается удобный механизм подачи документов.
Уточняется, что Герои Труда Кубани смогут парковаться бесплатно без ограничений по времени. Для многодетных семей предусмотрено бесплатное использование парковкой, не оборудованной системой контроля въезда — выезда, в течение трех часов. Водители электро- или гибридных автомобилей могут бесплатно парковаться, если есть свободные места, оснащенные зарядными устройствами. Машины для обеспечения спецсвязи могут припарковаться бесплатно в связи со служебной необходимостью в рабочие дни с 8:00 до 18:00.
В настоящее время в краевой столице действует свыше 300 платных городских парковок на более чем 9 тыс. мест.
С информацией об административном ответственности за неоплату парковки можно ознакомиться на сайте, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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