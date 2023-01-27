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С 20 февраля запретят стоянку на улице имени Салтыкова-Щедрина в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/s-20-fevralya-zapretyat-stoyanku-na-ulitse-imeni-saltykova-shhedrina-v-krasnodare
С 20 февраля запретят стоянку на улице имени Салтыкова-Щедрина в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Стоянку автомобилей запретят на участке улицы имени Салтыкова-Щедрина от улицы Железнодорожной до Суворова.

Ограничения введут в связи с тем, что припаркованные машины создают препятствия другим участникам дорожного движения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Запрет вступит в силу с 20 февраля. Автовладельцев просят быть внимательными и соблюдать ПДД.

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