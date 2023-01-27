С 20 февраля запретят стоянку на улице имени Салтыкова-Щедрина в Краснодаре
Общество
27.01.2023 14:15
Стоянку автомобилей запретят на участке улицы имени Салтыкова-Щедрина от улицы Железнодорожной до Суворова.
Ограничения введут в связи с тем, что припаркованные машины создают препятствия другим участникам дорожного движения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Запрет вступит в силу с 20 февраля. Автовладельцев просят быть внимательными и соблюдать ПДД.
Читайте также: в Новороссийске 3 февраля из-за акции «Бескозырка» перекроют движение на четырех улицах.
Популярные новости
- Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
- Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
- Белореченский и Полтавский полигоны ТБО: выученные уроки
- В Новороссийске завели дело на педагога, проводившего откровенные фотосессии с учеником
- Мужчина трижды выстрелил в голову знакомому из-за земельного спора в Адыгее
- Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России