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В мэрии Краснодара рассказали, когда в городе завершится отопительный сезон

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-merii-krasnodara-rasskazali-kogda-v-gorode-zavershitsya-otopitelnyj-sezon
В мэрии Краснодара рассказали, когда в городе завершится отопительный сезон
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Во второй половине марта в краевом центре установилась теплая погода. Днем столбики термометров поднимаются до +12…15 ˚C, а вечером опускаются до +6…8 ˚C.

Несмотря на заметное потепление, большинству жителей города отопление продолжают подавать в обычном режиме. Когда в Краснодаре отключат отопление, рассказали в мэрии.

«По информации департамента городского хозяйства и ТЭК, обычно отопительный сезон завершают при условии, когда в течение 5 дней среднесуточная температура не опускается ниже 8 ˚C», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Краснодара.

Отопительный сезон в краевой столице начался с 15 октября прошлого года.

Читайте также: заморозки, гололед, мокрый снег и ураганный ветер ожидаются с 28 марта в Краснодарском крае. По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни погодные условия на Кубани резко ухудшатся из-за смещения на территорию региона фронтальных разделов из западных районов Европы.

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