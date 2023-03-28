В мэрии Краснодара рассказали, когда в городе завершится отопительный сезон

Во второй половине марта в краевом центре установилась теплая погода. Днем столбики термометров поднимаются до +12…15 ˚C, а вечером опускаются до +6…8 ˚C.

Несмотря на заметное потепление, большинству жителей города отопление продолжают подавать в обычном режиме. Когда в Краснодаре отключат отопление, рассказали в мэрии.

«По информации департамента городского хозяйства и ТЭК, обычно отопительный сезон завершают при условии, когда в течение 5 дней среднесуточная температура не опускается ниже 8 ˚C», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Краснодара.

Отопительный сезон в краевой столице начался с 15 октября прошлого года.

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