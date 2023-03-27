Заморозки, гололед, мокрый снег и ураганный ветер ожидаются с 28 марта в Краснодарском крае

По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни погодные условия на Кубани резко ухудшатся. Это связано со смещением на территорию региона фронтальных разделов из западных районов Европы.

Так, 28, 29 и 30 марта в Краснодарском крае ожидается дождь, переходящий в мокрый снег. Местами пройдут сильные осадки. Днем 30 марта их интенсивность снизится.

Кроме того, в эти дни ожидаются гололед и налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Местами будет сильный ветер с порывами до 15-20 м/с. В горах и на перевалах будут сложные погодные условия.

В ночь на 29 марта в крае ожидается сильное похолодание — на 10-15 °С. Днем 28 марта воздух прогреется до +17…22 °С, а днем 29 марта столбики термометров опустятся до +4…9 °С. С 30 марта по 1 апреля ночью и утром в большинстве районов Кубани будут сильные заморозки — до -3…-6 °С. Температура воздуха днем 30 и 31 марта будет +4…9 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

«Прогноз погоды довели до органов местного самоуправления, аварийно-спасательных формирований, взаимодействующих структур. Организовали комплекс превентивных мероприятий», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Из-за прогнозируемого ухудшения погоды на Кубани объявили штормовое предупреждение. На фоне резкого понижения температуры воздуха в регионе возрастает вероятность пожаров, произошедших из-за нарушения правил эксплуатации электрических обогревателей и газового оборудования.

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