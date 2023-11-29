В мэрии Краснодара рассказали, где в 2023 году купить новогоднюю елку

Живые новогодние елки в Краснодаре будут продаваться с 15 по 31 декабря на 25 торговых точках в разных районах города. Также купить елку можно будет в ТЦ и гипермаркетах.

Сообщается, что торговые точки украсят праздничными вывесками и гирляндами. Продавцы будут одеты в костюмы Деда Мороза и Снегурочки, сообщает пресс-служба администрации Краснодара..

Живые елки будут продавать по следующим адресам:

На парковке мегацентра «Красная Площадь», на улице Дзержинского, 100 (два места);

На парковке ТЦ «Московский» на улице Артюшкова, 2;

На парковке ТЦ «Восточно-Кругликовский» на улице Восточно-Кругликовской, 46/12;

На парковке ТРЦ «ОZ МОЛЛ» на улице Крылатой, 2;

На парковке ТРЦ «СБС Мегамолл» на улице Уральской, 79/1, (два места);

В торговом квартале «Центр города» на улице Красной, 176;

На парковке гипермаркета «Магнит» на улице Лизы Чайкиной, 2/1;

На парковке гипермаркета «Магнит» на улице Дзержинского, 42;

На парковке гипермаркета «Магнит» на улице Александра Покрышкина, 3;

На парковке гипермаркета «Магнит» в поселке Березовом на Ейском Шоссе, 40;

На парковке гипермаркета «Магнит» на улице им. 40-летия Победы, 174;

В гипермаркете «О’кей» на улице Уральской, 98/11;

В гипермаркете «О’кей» на улице Минской, 120/8;

В гипермаркете «О’кей» на улице им. Мачуги, 2;

В гипермаркете «О’кей» на улице Крылатой, 2;

В гипермаркете «Леруа Мерлен» на удице Новороссийской, 234, территория «Садового центра»;

В гипермаркете «Леруа Мерлен» на улице Александра Покрышкина, 5, территория «Садового центра»;

В садовом центре «Летто» на улице Уральскойя, 214А;

В садовом центре «Летто» на улице Снежной, 1/3;

В садовом центре «Летто» на улице Соколова, 66/1;

В гипермаркете «Оби» на улице Крылатой, 2;

На парковке гипермаркета «Лента» на Западном Обходе, 29;

На оптово-розничной базе «Цветы юга» на улице Красных Партизан, 2/1;

В гипермаркете «Бауцентр» на Ростовском Шоссе, 28/7, отдел гипермаркета «Сад» (ели в горшках);

В гипермаркете «Бауцентр» на улице Селезнева, 4, отдел гипермаркета «Сад» (ели в горшках).

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