Новогодние елки начали устанавливать в скверах Краснодара

В столице Кубани установят девять искусственных елок. Работы по монтажу и украшению елок завершат до 15 декабря.

Первой начали устанавливать елку в сквере имени Гатова. На Главной городской площади 22-метровую ель начнут собирать 1 декабря.

Новогодние елки установят также на пересечении улиц Красных Партизан и Трубилина, на площади напротив здания ЗСК, в сквере 80-летия образования Краснодарского края, перед администрации Краснодарского края, на площади перед кинотеатром «Болгария», в скверах «Субботнем» и «Пограничников».

Все искусственные ели и игрушки будут прошлогодними, новые в этом году не приобретали.

На фонари на улице Красной развесят 130 светоотражающих новогодних табличек. Бульвар «Александровский» от лицы Буденного до улицы Северной украсят семь световых декоративных елок, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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