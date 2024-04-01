В мэрии Краснодара рассказали, что делать, если автомобиль увезли на эвакуаторе

С 1 апреля на улицы краевой столицы вернулись эвакуаторы, впервые с осени 2020 года.

Теперь все автомобили, припаркованные с нарушениями правил дорожного движения, будут отвозить на специализированные стоянки при помощи эвакуаторов.

В мэрии Краснодара уточнили, что делать водителям, если их припаркованную машину эвакуировали.

«Если вы припарковались в неположенном месте, вашу машину переместят на специальную площадку на улице Суворова, 3», — говорится в сообщении пресс-службы администрации краевого центра.

Получить более подробную информацию о том, как вернуть свой автомобиль со штрафстоянки, можно в «Центре организации дорожного движения» по телефонам: +79398644004, а также 8 (861) 999-40-01 и 991-40-21.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», машины, оставленные на проезжей части с нарушением, будут задерживать и эвакуировать на специальные стоянки, расположенные в центре города — на улице Суворова, 3/2, 3/3 и 3/4.