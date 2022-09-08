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В мэрии Краснодара прорабатывают меры дополнительной поддержки педагогов

Общество
08.09.2022 21:35
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-merii-krasnodara-prorabatyvayut-mery-dopolnitelnoj-podderzhki-pedagogov
В мэрии Краснодара прорабатывают меры дополнительной поддержки педагогов
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

И.о. главы Краснодара Максим Слюсарев поручил проработать дополнительные меры финансовой поддержки учителей общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного образования, детских школ искусств и художественных школ.

Сейчас в Краснодаре для педагогов предусмотрены ежегодные выплаты по 5 тыс. рублей ко Дню знаний. Также молодые учителя, проработавшие в школе год, получают по 25 тыс. рублей. В этом году выплату получили 150 молодых учителей. По 50 тыс. рублей в виде грантов выплачивают молодым педагогам и воспитателям, работникам допобразования — победителям профессиональных конкурсов.

По инициативе и. о. главы Краснодара Максима Слюсарева предлагается ввести дополнительные поддержки. В частности, «подъемные» выплаты — за первый и второй год работы. Еще одной мерой поддержки может стать субсидирование аренды жилья или ипотечной ставки по кредитному договору. Новые меры поддержки планируют ввести уже в следующем учебном году, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: переехавшим в Сочи учителям будут возвращать 15 тыс. рублей ежемесячно на аренду жилья.

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