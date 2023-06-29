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В мэрии Краснодара прокомментировали информацию об отсутствии пандусов в автобусах маршрута № 4

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-merii-krasnodara-prokommentirovali-informatsiyu-ob-otsutstvii-pandusov-v-avtobusah-marshruta-4
В мэрии Краснодара прокомментировали информацию об отсутствии пандусов в автобусах маршрута № 4
Фото t.me/mcu_krd

Жительница Краснодара, которая передвигается в инвалидной коляске, в соцсетях пожаловалась на проблемы с транспортом.

Женщина записала видео, в котором рассказала о том, что живет в Губернском микрорайоне. Чтобы съездить в город, ей приходится по несколько часов ждать низкозольный автобус № 4, который оборудован пандусом для инвалидной коляски. При этом часто пандус в автобусах не работает.

В МЦУ Краснодара опровергли информацию о неработающих пандусах.

«Вот видео, на котором женщина утверждает, что на автобусах маршрута № 4 нет пандусов. На нашем видео водители четырех разных автобусов № 4 демонстрируют, что пандусы есть. Водители готовы их вынести и закрепить по просьбе пассажира. Скорее всего, тот водитель на видео невнимательно проходил обучение по использованию оборудования для маломобильных пассажиров. С ним уже провели дополнительный инструктаж. На данный момент автобусы курсируют по маршруту с работающими пандусами», — сообщили в МЦУ Краснодар.

В центре добавили, что ежедневно на маршрут № 4 выходят 26 автобусов, в том числе 13 — низкопольные, еще 8 машин оборудованы пандусами. Интервал движения составляет 8-10 минут.

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