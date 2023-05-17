В Краснодаре оштрафовали владельца кафе, в которое не пустили женщину-инвалида с собакой-поводырем

Инцидент произошел 18 марта в заведении общественного питания «Шаурма-Шашлык.ру» на улице Российской.

По данным суда, женщина-инвалид 1-й группы пришла в кафе с собакой-проводником породы лабрадор-ретривер. Сотрудники кафе не пустили женщину в заведение под предлогом запрета на вход с собаками.

«То, что такое поведение является недопустимым, работникам объяснили уже в прокуратуре. В отношении владельца кафе возбудили дело об административном правонарушении за уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности инвалидам объектов соцсферы», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края в Telegram.

Мировой судья судебного участка № 242 Прикубанского округа признал предпринимателя виновным и оштрафовал его на 2 тыс. рублей.

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