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В мэрии Краснодара ответили на флэшмоб горожан, требующих свою долю городского бюджета

Экономика
19.09.2022 13:37
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-merii-krasnodara-otvetili-na-fleshmob-gorozhan-trebuyushhih-svoyu-dolyu-gorodskogo-byudzheta
В мэрии Краснодара ответили на флэшмоб горожан, требующих свою долю городского бюджета
Фото pixabay.com

В администрации краевого центра сообщили, что в последнее время в России проводятся некие подозрительные платные семинары, на которых организаторы объясняют, как с помощью лазеек в законодательстве можно в индивидуальном порядке получить бюджетные средства от властей.

Также доверчивым гражданам продают бланки с гербом и удостоверения граждан СССР, якобы помогающие заполучить свою «долю» муниципальной казны.

Некоторое количество жителей города, называющих себя «человеком и гражданином», «дееспособным живым человеком», «гражданином РСФСР», «гражданином СССР-РСФСР по факту рождения», обращаются в администрацию Краснодара.

Их цель — получение бюджетных денег «для осуществления ими власти непосредственно», «для получения бюджета одного гражданина», «для утверждения личной бюджетной сметы», «заключение оферты в целях регистрации в бюджетном процессе Гражданина и Человека».

Обманутые мошенниками люди требуют от администрации перечислить на свой банковский счет 40% суммы, «заложенной на каждого гражданина» в бюджете РФ. Вот только действующее законодательство не дает основания для получения денег отдельному гражданину, разъяснили в мэрии столицы Кубани.

Используя бланки и печати с гербом СССР, граждане нарушают положения Федерального конституционного закона от 25.12.2000 № 2-ФКЗ «О Государственном гербе Российской Федерации», сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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