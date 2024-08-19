В мэрии Краснодара опровергли обвинения об отказе в земельном участке Герою РФ

В соцсетях 19 августа появилась информация о том, что администрация краевой столицы неподобающе отнеслась к местному жителю, Герою России Александру Волкову.

Сообщалось, что вместо помощи в предоставлении земельного участка для ИЖС военнослужащий получил «отписку» от должностных лиц на пяти листах.

В мэрии Краснодара пояснили, что Герой России Александр Волков действительно обратился по вопросу предоставления земельного участка. И сейчас администрация оформляет земельно-правовую документацию для постановки участка на государственный кадастровый учет. После завершения оформления участок предоставят военнослужащему.

При этом в июле в администрацию поступило обращение от человека с фамилией Волков, однако персональных данных — адреса, номера телефона и упоминания о статусе Героя России — указано не было. В обращении был только вопрос о сроках подбора участка, поэтому ответ дали на основании общего характера обращения и земельного законодательства.

«Работа с участниками СВО проводится нами на постоянной основе. Для сведения — в работе у департамента находится от них около 400 обращений по вопросу предоставления земельных участков», — цитирует первого замдиректора департамента муниципальной собственности и городских земель Артема Анацкого пресс-служба мэрии Краснодара.

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