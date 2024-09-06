В мэрии Краснодара объяснили, зачем 7 тыс. га вернули в категорию сельхозземель

Более 7 тыс. гектаров земель в краевом центре переводят в категорию земель сельхозназначения.

По словам директора департамента архитектуры и градостроительства Василия Домрина, сейчас идет разработка единого документа градостроительного зонирования и территориального планирования.

«Для нас это будет важный инструмент в работе, практически библия. Для жителей — максимально подробный план развития города по разным направлениям. Поэтому и приниматься он будет с учетом мнения горожан, после проведения общественных обсуждений», — пояснил Домрин.

Он отметил, что сейчас идут обсуждения проекта документа. Один из пунктов плана — возвращение в категорию сельхозземель свыше 7 тыс. га участков. это необходимо, чтобы защитить территории от застройки.

«Ни у кого и мысли не возникнет там что-то возвести, потому что это станет просто невозможным. В пригороде, можно будет развивать сельское хозяйство — это продовольственная безопасность страны, региона и города. У нас должна быть свежая местная продукция», — цитирует Василия Домрина МЦУ Краснодара.

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