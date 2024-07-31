Около 32 тыс. га сельхозземель выделили казачьим обществам на Кубани

Большее число сельскохозяйственных угодий передали в Отрадненском, Выселковском и Мостовском районах.

По словам вице-губернатора Краснодарского края Романа Лузинова, за последние 8 лет площадь казачьего землепользования выросла почти в пять раз.

«В прошлом году передали около 2 тыс. га муниципальных и краевых земель. Участки предназначены для выращивания сельскохозяйственных культур, заготовки сена и выпаса скота», — рассказал Лузинов.

Он добавил, что рост казачьей экономики способствует развитию аграрного комплекса Краснодарского края.

Сейчас в агропромышленном комплексе региона задействованы более 1,8 тыс. представителей Кубанского казачьего войска, а также 27 профильных предприятий, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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