Совфед одобрил закон о праве фермеров размещать туристов на сельхозземлях

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон о возможности для фермерских хозяйств и сельхозпроизводителей осуществлять деятельность в сфере туристов.

Таким образом, фермеры смогут временно размещать туристов в гостевых домах, которые расположены на землях сельхозназначения. Поправки вносятся в законы «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» и «О развитии сельского хозяйства».

Закон также вводит понятие «устойчивое развитие сельских территорий» — под ним понимается стабильное социально-экономическое развитие, достижение полной занятости сельского населения и повышение уровня его жизни, повышение эффективности сельского хозяйства, увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции, рациональное использование и охрана земель, сообщает ТАСС.

«Фермеры смогут размещать туристов в гостевых домах на территориях своих хозяйств. Это сделает сельский отдых более комфортным и многодневным. Гости Краснодарского края смогут полноценно погрузиться в содержание работы наших аграриев. Это касается и виноделов. Для Кубани это важный закон. Сельский туризм сегодня активно развивается, фермеры предлагают все больше маршрутов и локаций. А вместе с этим новый импульс получат и сопутствующие отрасли экономики», — написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram.

Читайте также: за три года на Кубани сохранили более 26 тыс. гектаров сельхозугодий.