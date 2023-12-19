В мэрии Краснодара объяснили перенос родительских чатов из WhatsApp в «Сферум»

Школы Краснодара переводят родительские чаты на образовательную платформу «Сферум» в приложении «VK Мессенджер». Сообщалось, что чаты в WhatsApp и Telegram запретят, однако в пресс-службе мэрии Краснодара это опровергли.

В администрации краевой столицы отметили, что переход родительских чатов в «Сферум» не является экстренным и будет осуществляться на протяжении длительного времени.

«Для учебной деятельности используется отечественное решение — информационно-коммуникационная образовательная платформа «Сферум». Она доступна в приложении «VK Мессенджер». Это значит, что учителя, ученики и их родители смогут общаться в закрытом и безопасном контуре», — сообщили в мэрии.

В настоящее время ведется работа по разъяснению и подключению к «VK Мессенджеру» педагогов, которые подключают родителей и детей. Уточняется, что регистрация в «Сферуме» не является обязательной. Кроме того, никакие другие мессенджеры не отменяются, пишет «Коммерсантъ Кубань-Черноморье».

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