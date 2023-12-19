Президент РФ подписал закон о запрете использования телефонов на уроках в школе

Законы о запрете мобильных телефонов в школах и о введении обязательных уроках труда президент Владимир Путин подписал 19 декабря.

Соответствующий документ опубликовали на портале правовой информации. Согласно изменениям в закон «Об образовании», учащимся запрещается пользоваться телефонами во время уроков.

Исключение составляют экстренные случаи, в частности, наличие угрозы жизни и здоровью школьников. Также согласно внесенным изменениям, в начальной и средней школе введут обязательные уроки труда.

Запрет на использование телефонов в школах вступает в силу с момента опубликования документа. Уроки труда в расписание введут с 1 сентября 2024 года.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Госдума приняла закон о почти полном запрете использования мобильников в школах 6 декабря. Из первоначальной редакции закона из первоначальной редакции убрали разрешение использовать телефоны в образовательных целях.